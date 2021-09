¡Padre contra hija! Britney Spears y su tormento por recuperar su libertad llegan a Netflix

Ante los ojos del mundo Britney Spears era la flamante princesa del pop; sin embargo, cuando las luces se apagaban, la realidad era otra muy distinta. Un nuevo documental de Netflix sobre la famosa cantante y su lucha por recuperar su independencia, promete revelar cada uno de sus dramas.

Con el título de Britney vs. Spears, la nueva producción se estrena este martes 28 de setiembre. El filme hace referencia a la batalla legal que libra la estrella de la música contra su padre, Jamie Spears, quien posee su tutela legal desde el 2008 y a la cual solicitó poner fin a inicios de setiembre, tras meses de enfrentamientos con su hija en los juzgados.

[ Britney Spears estalla contra amigos y familiares por apoyo ‘falso’ y ‘oportunista’ ]

El documental, además, cuenta la explosiva historia de la vida de Britney y su búsqueda -tanto pública como privada- para volver a sentirse libre y sin ataduras legales. El filme es el resultado de más de dos años de trabajo investigativo de la periodista Jenny Eliscu y la cineasta Erin Lee Carr, echando mano a entrevistas exclusivas y nuevos documentos.

Este es el afiche promocional del documental 'Britney vs. Spears', que este martes 28 de setiembre se suma a la plataforma de Netflix. Netflix para LN.

Adicionalmente, el filme arma un minucioso retrato de la estrella pop, desde sus inicios musicales hasta convertirse en una mujer atrapada por la fama y su familia. El documental logra su cometido sin hacer uso de las traumáticas imágenes que han definido a Britney en los últimos años.

Con sumo cuidado, el filme crea una línea de tiempo en la que sobresalen algunos de los nombres ya conocidos dentro de esta historia, aunque también otros nuevos jugadores entran a formar parte de la alineación.

“Mensajes de texto y de voz, así como nuevas entrevistas con personajes claves arrojarán luz sobre todo lo que Britney ha dicho por años. La historia completa aún no acaba”, afirman las notas de producción.

Oportuno y revelador

Aunque la artista no colaboró con la producción de Britney vs. Spears, los fans de la cantante han especulado sobre este trabajo por meses. Se referían al filme como el ‘Proyecto Rojo’, el cual tendría relación con el color del logo de Netflix.

Además, el estreno coincide con una fecha muy importante en la lucha legal emprendida por Britney, ya que este miércoles 29, un día después del lanzamiento del filme, se realizará una nueva audiencia en la corte, la cual podría determinar si su padre es removido como guardián legal de la artista.

El adelanto del documental muestra a la artista en su intento desesperado por recuperar su vida y detalla cómo se ha visto obligada a guardar silencio por años, hasta que ya no pudo más.

“Nunca contó con alguien confiable. Ni con papá, ni con mamá. Britney tenía un miedo constante de que su familia llegara y se apoderara de todo”, afirma el tráiler de esta producción.

Tanto Carr, como la periodista Eliscu, hacen un análisis de porqué la estrella pop seguía sometida a un tutor pese a la mejoría emocional que mostró desde su crisis pública del 2007, cuando se rapó la cabeza y atacó a los paparazzi con una sombrilla.

De acuerdo con Carr, los incentivos monetarios que recibía tanto Jamie Spears como sus abogados, fueron un motivo clave para tratar de mantener, a capa y espada, la custodia de la intérprete de Toxic.

[ Entre frustración y enojo Britney Spears suplica por su libertad, una vez más, ante la Corte ]

Asimismo, el documental menciona cómo otros tutores han vivido sin tener que trabajar gracias a casos similares y cuestiona la tardanza del sistema judicial estadounidense para resolver este caso.

“Uno podría perderse en el caos de esta historia, pero en el centro hay una persona que en un ámbito público y privado está tratando de adueñarse una vez más de su propia libertad”, afirmó Carr al diario Los Angeles Times.

En la entrevista, la cineasta se refiere a que el principal reto que enfrentó fue convencer a algunas personas envueltas en el caso a hablar en cámaras sobre esta historia.

“Al principio llamé a una figura de la industria para explicarle lo que quería hacer y solo me dijo: ‘buena suerte si consigues que alguien hable. Es una historia de la que nadie habla’”, recordó Carr, quien confesó que sintió un poco de pánico, pero no se dio por vencida.

La realizadora ya ha hecho otros documentales sobre temas polémicos, como el del escándalo de abuso sexual dentro del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos. Además, retrató en un documental la historia de Gypsy Rose Blanchard, una mujer que sufrió por años la explotación de su propia madre.

[ Padre de Britney Spears le pide al juez poner fin a la tutela sobre su hija ]

Por otra parte, no es la primera vez que la sinuosa travesía que ha experimentado Britney para recobrar su independencia es materia de un controversial documental. El primero fue Framing Britney Spears, producido por The New York Times, que se estrenó en febrero anterior.

A Framing Britney Spears se le atribuye, en parte, la popularización del movimiento #FreeBritney, en el que los fans de la estrella exigían poner fin a la tutela legal que ejerce su padre.