¡Otra vez Madonna! La cantante salió en video lamiendo un tazón de comida para perro

Desde el comienzo de su carrera Madonna, de 64 años, ha dejado claro que nunca se comportará como la gente espera.

Su tendencia a escandalizar no cesa y, una vez más, lo ratificó no solo con una serie de fotografías “sexies” (por las poses sobre una moto y los trajes) que publicó en sus redes sociales, sino porque en medio de esta galería dejó también un video en el que aparece inclinándose sobre un plato de comida para mascota y parece lamer agua, al estilo de un perro.

Decimos “parece”, porque la imagen desató todo tipo de discusiones en redes. Unos internautas se preguntan si de verdad lamió el plato o si apenas hizo el gesto.

Pero los comentarios han llegado a ser bastante fuertes: “Otro video vergonzoso y repugnante”, escribió alguien. Otro internauta, en las reacciones al mismo video, afirmó que si las acciones de Kanye West -recordado por sus desatinos- son un 10, la de Madonna llega a 8.

Se especula que las fotos y el video que Madonna sacó a la luz son una respuesta a una declaración hecha por el rapero 50 Cent, que se refirió a la artista como “abuela”, al verla en un video tratando de doblar una canción de Baby Keem.

Por su parte, en las mismas redes algunos usuarios interpretaron la acción como una forma de llevar a una imagen demasiado literal la letra de la canción I Wanna Be Your Dog, de The Stooges, que acompaña la singular exhibición de diapositivas.