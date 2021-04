“No tenía idea del poderoso impacto que tuvo y que continúa teniendo (la entrevista). Nuestra intención conjunta era la verdad. Ellos querían poder contar su historia y hacerlo de una forma en la que pudieran ser tan sinceros como fuera posible”, aseguró Winfrey durante una entrevista con la periodista Nancy O’Dell, para promocionar su nuevo libro What Happened To You?