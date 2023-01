Nuevo conflicto entre Shakira y Piqué: esta vez por el debut de Milan

Milan, el hijo mayor del exfutbolista español, Gerard piqué, y la cantante colombiana, Shakira, apareció por primera vez hablando frente a las cámaras en un evento de la plataforma de streaming Twitch, organizado por su padre el sábado 7 de enero.

Todo fueron risas y el pequeño cautivó a la audiencia, pues es un niño que se expresa muy bien, carismático y hasta divertido.

Incluso, corrigió a su padre en numerosas ocasiones sobre términos de videojuegos. Además, lo “desenmascaró” cuando quiso hacerle creer al público que “no había dormido en toda la noche”.

“Pero si yo te he visto dormir toda la noche”, le refutó Milan a su padre. Lo que generó risas entre los participantes de la Kings League, una liga de fútbol virtual protagonizada por streamers y exjugadores de España.

No obstante, a quien no le generó nada de gracia la situación fue a su madre, Shakira, quien aseguró por medio de su departamento de comunicación que Piqué no tenía permiso de mostrar a su hijo en cámaras.

“La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto”, enfatizó la oficina de comunicación de la colombiana.

De acuerdo con el medio español Hola! el exfutbolista aseguró que “no estaba planificado” que su hijo saliera en la transmisión y que fue espontáneo. “No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir”, declaró Piqué, según el medio citado.

