Novio de Mariah Carey anunció su separación un día después de la Navidad

La célebre intérprete estadounidense Mariah Carey y el coreógrafo Bryan Tanaka pusieron fin a su relación después de compartir siete años juntos, según confirmó el medio Business Insider.

Mariah Carey aún no emitió comentarios en relación con la publicación realizada por su compañero sentimental en su cuenta oficial de Instagram.

A través de una publicación en Instagram, Tanaka informó que la ruptura fue “amistosa” y expresó su agradecimiento hacia la distinguida cantante ganadora del premio Grammy, con quien colaboró como bailarín y director creativo.

“Con emociones encontradas, comparto esta actualización personal sobre mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete años extraordinarios juntos”, escribió.

“Nuestra decisión de embarcarnos en diferentes caminos es mutua, y a medida que navegamos por estos viajes separados, lo hacemos con profundo respeto y un abrumador sentido de gratitud por el invaluable tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas están grabados en mi corazón para siempre”, añadió.

Y agregó que espera ansiosamente continuar su “viaje, sabiendo que su pasión por la inspiración, la danza y las artes creativas resonará en los capítulos que se desarrollen”.

Tanaka conoció a Carey cuando se unió a su gira de 2006, The Adventures of Mimi, como bailarín de respaldo. La intérprete de All I Want for Christmas is You confirmó su relación al medio Associated Press en 2017.

“Voy a decir: ‘Realmente no hablo de mi vida personal’. Porque eso es lo que solía hacer y realmente funcionó durante un minuto, hace un tiempo”, comentó Mariah en aquel momento, sonriendo. “Simplemente no me siento cómodo hablando de mi vida personal”. Y agregó: “Mi novio y yo no queremos hacer eso”.

Los rumores de su separación surgieron en línea en noviembre, cuando los seguidores notaron que Tanaka no se unió a Carey en su gira Merry Christmas One and All!.

Hasta el momento, Carey no emitió ninguna declaración sobre la ruptura.

La artista, apodada la “Reina de la Navidad”, estuvo activa en las redes sociales promocionando su gira, que concluyó el 17 de diciembre.

El martes 26 de diciembre, la cantante compartió un mensaje agradeciendo a sus seguidores porque All I Want for Christmas is You encabezó la lista Billboard Hot 100 por cuarto año consecutivo. Carey también celebró batir el récord de Spotify de la mayor cantidad de reproducciones de canciones en un día.

“No puedo agradecerles lo suficiente por hacer esta Navidad y honestamente, toda esta temporada, así que es una celebración para mí”, escribió Carey en su cuenta de Instagram el martes 26 de diciembre por la tarde, unas horas después de la publicación de Tanaka. “A pesar de que es 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (¡ja, ja!) ¡Y seguiré compartiendo con ustedes algunos de nuestros momentos festivos de la semana pasada!”, expresó.