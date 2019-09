“Todo sucedió debido a que a mí me gusta la fotografía y me encanta subir mis fotos en Instagram y un sordo de Francia las vio y me preguntó si me gustaría participar en el concurso; yo aproveché y le dije que sí porque me pareció una buena oportunidad para hacer algo diferente; me llamaba la atención y, en el momento que se me presentó, tome la decisión de hacerlo”, explicó Royes.