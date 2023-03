Nicole Roper, hija de Lynda Díaz, se entera que será hospitalizada y lo comparte con sus seguidores

La tristeza no impidió que Nicole “Coco” Roper, la hija de Lynda Díaz, realizara una transmisión en vivo para comunicarle a sus seguidores que será hospitalizada nuevamente, por una afectación en sus riñones.

Roper recibió este viernes una llamada de su doctor, quien le pidió que fuera al hospital para que se someta a una operación y un cambio de tubos para hacer que sus riñones drenen correctamente. En medio de lágrimas la mujer manifestó la tristeza de alejarse nuevamente de su hija Ellie.

Coco Roper, la hija de Lynda Díaz, tendrá que ingresar de nuevo al hospital

“Vamos a ir a comprarle unas cositas a Ellie para que cuando llegue [de la escuela] tenga una sorpresita”, comentó Roper a sus seguidores mientras conducía. Posteriormente, llamó a su hija y le explicó que la volverá a ver el domingo.

LEA MÁS: Nicole, la hija de Lynda Díaz, se aferra a la vida y con su testimonio ayuda a las demás

Luego detuvo la transmisión y comenzó otra donde compartió con sus seguidores cómo se alistaba para dirigirse al centro médico. En ese nuevo contacto la mujer explicó que su esposo estaba haciéndose un ultrasonido, por lo que no la podía acompañar. “Me voy a llevar mi rosario”, comentó Roper mientras guardaba sus pertenencias en la maleta.

Mientras se dirigía al centro médico Roper hizo una oración donde pidió por sus doctores y por su hija “Dios, te pido que cuides de mí (...). Te pido que me llenes de paz y que no esté muy lleno [el hospital] para no tener que esperar hasta las 5 a. m. para tener un cuarto. Confío en tí, todo pasa por una razón”, se le escuchó decir.

LEA MÁS: Nicole Roper Díaz abre el corazón en ‘Un café con Coco’, su programa de Instagram

Según Roper, hizo estas transmisiones porque suele mantener al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud. Roper explicó tiene una operación muy importante programada para el 10 de abril y que “le va a cambiar la vida”.

“Mucha gente dice que la cirugía me puede matar, pero yo sé que me va a salvar. Quiero vivir sin dolor y sin incertidumbre”, comentó. Anteriormente, Roper explicó a La Teja en qué consiste el procedimiento.

“Son seis a diez horas de operación para reconstruirme, es algo muy peligroso, muy pocos doctores en el mundo la hacen. Me van a tratar de quitar la mayoría de radiación y piel necrótica [infección de los tejidos] que tengo y que me causa mucho dolor”, mencionó.