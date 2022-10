Netflix retrasó lanzamiento del documental sobre el príncipe Enrique y Megan Markle para el 2023

Deadline, portal hollywoodense de espectáculos, anunció que Netflix decidió posponer su serie documental sobre el príncipe Enrique y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex, hasta el próximo año.

El documental estaba programado para transmitirse en Netflix en diciembre, luego del lanzamiento de la quinta temporada de The Crown el 9 de noviembre.

Sin embargo, Netflix fue criticado el 17 de octubre por el exprimer ministro del Reino Unido, John Major, quien se quejó de que, supuestamente, en el episodio 1 de la temporada 5, se va a sugerir que en 1991 el príncipe Carlos, ahora rey Carlos III, convocó a Major para quejarse de tener que esperar para apoderarse del trono.

Major ha insistido en que no hubo ningún complot contra la difunta reina Isabel. “Son tonterías con mala intención”, expresó, basándose en informes que él personalmente ha tenido, pero que no se han confirmado.

El matrimonio entre Enrique y Megan ha sido uno de los más polémicos por darle espalda a los cánones de la corona británica. Foto: AFP (STEVE PARSONS/AFP)

Ahora, los ejecutivos de Netflix sintieron que sería una locura transmitir The Crown en noviembre seguido del documental de Harry y Meghan en diciembre.

La semana pasada se aseguró que el príncipe Enrique y Meghan Markle se encontraban desesperados por realizar cambios en la docuserie que van a estrenar con Netflix.

“Se están dando muchas conversaciones. Escuché que Enrique y Meghan quieren que la serie se lleve a cabo hasta el próximo año, quieren detenerla”, explicó una fuente cercana al medio Page Six.

De acuerdo con la fuente, dichos cambios tenían relación con comentarios que Enrique y Meghan de Sussex realizaron sobre el rey Carlos III, la reina consorte Camila y los príncipes de Gales, Guillermo y Kate.

Aparentemente, el documental no incluirá metraje del funeral de la Reina Isabel II.Foto: AFP (STEVE PARSONS/AFP)

Sin embargo, el experto en realeza Neil Sean negó dicha versión. “Una muy buena fuente me dijo que si no hay fecha pactada para el estreno de esa serie documental es porque simplemente no hay suficiente contenido”, explicó al programa Fox Business.

El especialista da a entender que Netflix es la que desea retrasar la serie, cuyo nombre sería En casa con el estilo del duque y la duquesa de Sussex. Aparentemente, el documental contaría la vida de Enrique y Meghan desde que radican en Montecito, California.

De igual forma, el comentarista real afirma que en dicha docuserie no habrá contenido sobre el funeral de Isabel II del Reino Unido, ya que los duques de Sussex no tienen permiso.

De acuerdo con Page Six, Netflix tenía pensado estrenar el contenido al mismo tiempo que el libro de memorias del príncipe Enrique, de 38 años, el cual se iba a estrenar a finales de año, pero que también sufrió un retraso.