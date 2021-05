Sin embargo, Natalia confiesa que la aprobación principal fue la que le dio su madre, Vicki Quirós, a quien calificó como una jueza de hierro. “Mi mamá, aunque no tiene una formación profesional en artes es la mejor imitadora de este mundo, siempre lo he dicho. Ella es carguísima, y es importante que alguien que no tenga conocimientos técnicos de música o de imitación también dé su opinión... ella pese a ser mi mamá es lo más objetivo del mundo, más de una vez me ha dicho que nada que ver, que me falta, todavía”, destacó.