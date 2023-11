Natalia Monge se sometió a otra cirugía para corregir un detalle de su abdominoplastia

La presentadora del programa De Boca en Boca, Natalia Monge, comunicó a través de su perfil en Instagram que se sometió a una intervención quirúrgica con el fin de corregir un aspecto de su abdominoplastia, vinculado a la diástasis abdominal que surgió tras su reciente embarazo.

Monge fue operada el 22 de mayo, y según sus declaraciones en ese momento, el procedimiento fue exitoso. En esta ocasión, la modificación necesaria para Monge se centró en su ombligo, ya que después de cuatro o seis meses de la cirugía, suelen manifestarse algunos ajustes finales.

“Entonces lo que hacemos es, con anestesia local, corregirlos o mejorarlos y es algo básico de consulta que no tardamos más de 10 o 15 minutos y la recuperación es demasiado rápida”, señaló el doctor de la presentadora.

Monge afirmó que la intervención no le causó dolor alguno, y solo recibió algunas recomendaciones para facilitar una pronta recuperación: “Me dijo que mañana no haga bicicleta, mejor hago ejercicio”.

La humorista también compartió su alegría al mencionar que se siente más saludable ahora que antes.

“Él quien fue el que Dios seleccionó para que me operara me cambió la vida con esa operación, me devolvió algo que se me había ido postmaternidad”, expresó.

Natalia Monge se sometió a una pequeña cirugía para corregir detalles de su abdominoplastia hace unos meses. (Instagram)

LEA MÁS: Natalia Monge habla de la diástasis abdominal que enfrenta y que requiere operación