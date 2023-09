Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel luego de que Aracely Arámbula despotricara contra él

Recientemente, la actriz Aracely Arámbula explotó, como pocas veces, contra Luis Miguel, el padre de sus hijos y con quien ha llevado una difícil relación tras su separación en el 2009. Sus declaraciones se volvieron virales en redes sociales y las opiniones al respecto no han cesado, incluidas las de Myrka Dellanos, exnovia del conocido Sol de México.

Antes de hablar de esto, repasamos el contexto desde que Arámbula y Luis Miguel finalizaron la relación de la que nacieron Miguel y Daniel.

La conocida Chule había decidido mantener en completo hermetismo los detalles que rondan la paternidad de El Sol y si bien en algunas ocasiones expresó que este no mantenía ningún tipo de contacto con los jovencitos que procrearon juntos, jamás ahondó demasiado.

Sin embargo, la noche del domingo 17 de setiembre, durante un evento de teatro, la protagonista de La madrastra despotricó contra el cantante al llamarlo mal padre y aseguró que a diferencia de Michelle Salas (otra de las hijas de Luis Miguel), sus hijos no podrán estar presentes en los conciertos que ofrecerá en México, pues no han sido invitados,

“El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, vean a Alejandro Fernández, a Chayanne. (Mis hijos) Tienen un papá que es un ídolo, qué bueno. Siempre les dicho: ‘Admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre”, dijo molesta.

Sus declaraciones trascendieron luego de la noticia de que Michelle Salas, hija de Luis Miguel, estuvo presente en el concierto que ofreció en Las Vegas. Además, comentó que El Sol compartía más con las hijas de su actual novia, Paloma Cuevas, que para sus dos hijos menores, a quienes no les brinda una manutención.

Myrka Dellanos intervino luego de que Aracely Arámbula declarara que Luis Miguel no era un padre presente. Foto: GDA

Lo que dijo Myrka Dellanos

Las palabras de Arámbula recorrieron todas las redes sociales y, de inmediato, se convirtieron en tema de discusión, no solamente entre los fans de ambos famosos, sino también entre algunas celebridades que salieron en defensa tanto de la actriz como del intérprete de La incondicional, entre ellos su expareja Myrka Dellanos.

Durante el programa La mesa caliente, en Telemundo, que la periodista conduce junto a otras mujeres, entre ellas la tica Verónica Bastos, Dellanos le recordó al público que cualquier historia siempre tiene dos lados y aunque Aracely ya contó su versión, Luis Miguel ha optado por quedarse en silencio, por lo que es injusto juzgar.

“Siempre hay dos caras de la moneda, recordemos eso. Siempre hay una persona que plantea una parte de la historia y hay la otra parte de la historia y ni Luis Miguel ni Paloma han hablado”, expresó durante la emisión.

Reveló que las fotografías (que molestaron a Arámbula) que circularon hace ya algunas semanas, en las que se ve a Luis Miguel conviviendo con las hijas de su actual novia, Paloma Cuevas, fueron sacadas de contexto, pues en realidad se tomaron en un helipuerto de Madrid y no afuera del colegio de las menores como se hizo creer.

“A mí me consta que esas imágenes no son ciertas, son unas imágenes que se dieron en el helipuerto en Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones con ellos. Muchas veces las historias se pueden tergiversar cuando las personas hablan o cuando ponen cosas”, agregó.

Por último, Myrka aconsejó a Aracely para que se acerque a la novia del padre de sus hijos y juntas puedan promover que Luis Miguel tenga mayor acercamiento con ellos: “Una de las cosas que se pudieran hacer es que (Aracely) hable con ella, decirle: “sabes qué, ¿por qué no hacemos de lado el enojo y el hablar mal de la persona, unirnos para el beneficio de mis hijos?”, finalizó.

Los intentos de la conductora para aminorar los ataques que ha recibido su exnovio no fueron muy bien recibidos por los usuarios de las redes sociales, quienes no solo le pidieron no opinar respecto a un tema que no le concierne, también señalaron que no se puede defender lo indefendible.

“Creo que es un tema que a Myrka no le corresponde hablar”, “Myrka defendiéndolo (a Luis Miguel), pero la que tiene los hijos con él es Aracely. No debe ni de opinar”, “El que debería de ser buen padre es él, tú ni te metas en esto ni defiendas lo indefendible”, “Esto es increíble, esta mujer defendiendo lo indefendible”, “Myrka, tú no puedes opinar de lo que no te toca vivir”, son algunos de los comentarios que le hicieron a la presentadora.

