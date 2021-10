Murió Huey Haha, estrella de TikTok a los 22 años

La comunidad de la comedia de TikTok está consternada con la noticia de que Huey Haha, una estrella de 22 años de la popular red social, murió este lunes 25 de octubre, indican medios internacionales como The New York Post y The Huffington Post.

Su fallecimiento fue anunciado en su cuenta oficial de Instagram, en la que solo se dice que murió el lunes y que amaba a sus seguidores. Además, en la publicación se dan detalles de una cuenta de GoFundMe para que su público done dinero para los gastos del funeral y para apoyar a su hija de dos años.

Huey Haha tenía 295.000 seguidores en Instagram y en TikTok sus fans llegaban casi a medio millón.

La causa de la muerte del joven, de ascendencia vietnamita, aún no ha sido revelada. De su vida privada se sabía poco, solamente que tenía una hija y que mantenía una relación sentimental con la madre de la pequeña.

“La estrella de las redes sociales apareció por primera vez en la escena digital hace dos años. A menudo lucía una parrilla deslumbrante y se hizo conocido por publicar cientos de fragmentos de comedia breves en línea”, escribió The New York Post.