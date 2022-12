Murió Brad William Henke, el oficial Piscatella de ‘Orange is the New Black’

Brad William Henke, exjugador de fútbol americano y actor de múltiples series y películas, murió el 29 de noviembre a los 56 años. La noticia fue dada a conocer el jueves a través de un comunicado emitido por su representante, Matt DelPiano, y confirmada por su familia al medio norteamericano Deadline. Según informaron, falleció mientras dormía y por el momento no se dieron a conocer las causas.

A pesar de que en los últimos años Henke alcanzó la fama internacional gracias a sus roles en populares series como Orange is The New Black, en la que interpretó al temido oficial Desi Piscatella o en la producción Dexter, su carrera comenzó en las canchas de fútbol americano.

Brad William Henke encarnó al oficial Desi Piscatella en 'Orange is the New Black' y se ganó el cariño de la comunidad LGBTI al interpretar un personaje abiertamente homosexual. (La Nación/Argentina/GDA)

Gracias a su desempeño junto al equipo de la Universidad de Arizona, donde fue capitán, logró profesionalizarse a comienzos de la década de los años 90. Formó parte de los New York Giants y participó del Super Bowl XXIV como integrante de los Denver Broncos.

Sin embargo, su crecimiento en el mundo del deporte se vio interrumpido por una lesión que, en 1994, lo obligó a abandonar las canchas. Poco después tomó la decisión de instalarse en Los Ángeles, California, con la intención de convertirse en entrenador profesional de fútbol americano, pero el destino tenía otros planes.

Un día se encontró con un casting que buscaba “hombres grandotes” para una publicidad y, dado que superaba el metro noventa y su peso estaba por encima de los 100 kilos, Henke se animó a aplicar. Ese fue el primer paso en un camino que lo llevaría a convertirse en una estrella internacional.

Llegó a formar parte de populares series de televisión como Lost, CSI, Dexter, Law & Order e incluso estuvo en The Office. Dio el paso al cine en filmes como The Assassination of Richard Nixon, The Space Between y Fragmentado, película donde compartió pantalla con James McAvoy, Anya Taylor-Joy y Bruce Willis.

A lo largo de los años, estuvo en más de 100 producciones. No obstante, el personaje que lo lanzó a la fama internacional fue el guardia de cárcel Desi Piscatella, el villano de la quinta y sexta temporada de la serie de Netflix Orange is The New Black. El representar a un personaje abiertamente homosexual le ganó el apoyo de la comunidad LGBTIQ+ y él siempre dejó en claro que apreciaba el cariño de la gente.

“Me siento honrado. Me siento increíble. Es un gran cumplido. ¿A quién no le gustaría que la gente lo encontrara atractivo? Piscatella es una especie de personaje malo en algunos aspectos, pero la respuesta que he recibido es que les gusta el hecho de que sea real”, reflexionó durante una entrevista con el medio Out en el 2016.

Sus últimas apariciones televisivas fueron como Big John en Manhunt, la serie de Discovery que se estrenó en el 2020, y como Tom Cullen en The Stand, la cual terminó en el 2021. A lo largo del 2022, refresó al elenco de Law & Order: SVU y estuvo en las películas Block Party y Run & Gun.

