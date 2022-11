Muere Keith Levene, guitarrista de ‘The Clash’

Keith Levene, el guitarrista del grupo británico The Clash falleció este sábado en su casa de Norfolk, Inglaterra, luego enfrentar una batalla contra el cáncer de hígado. El fallecimiento del músico de 65 años fue reportado por los propios integrantes de la banda Martin Atkins y Jah Wobble, quienes le dedicaron unas palabras.

“Con gran tristeza, informo que mi amigo cercano y legendario guitarrista de Public Image Limited, Keith Levene, falleció el viernes 11 de noviembre. No hay duda de que Keith fue uno de los guitarristas más innovadores, audaces e influyentes de todos los tiempos. Nuestros pensamientos y amor están con su pareja Kate, su hermana Jill y con el resto de su familia y amigos. El mundo es un lugar más oscuro sin su genio. Mi vida será más oscura sin mi compañero” escribió en su perfil de Twitter Hammod.

Asimismo agregó: “Keith buscó crear un nuevo paradigma en la música y con los dispuestos colaboradores John Lydon y Jah Wobble lograron precisamente eso. Su trabajo de guitarra durante los nueve minutos de Theme, el primer tema del primer disco de PiL, definió lo que debe ser la música alternativa. Además de ayudar a hacer de PiL, la banda más importante de la época, Keith también fundó The Clash con Mick Jones y tuvo una gran influencia en su sonido inicial. Mucho de lo que escuchamos hoy en día le debe mucho al trabajo de Keith, algo reconocido, la mayor parte no”.

Si bien su carrera se vio en cierto modo opacada por el abuso de sustancias a principios de la década de 1980, el trabajo de Levene con Public Image Ltd —la banda que el cantante de Sex Pistols, John Lydon formó después de que se disolviera ese grupo en 1978— fue crucial en el panorama musical del post—punk. Tanto, que su influencia puede observarse en bandas tan disímiles como Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand y LCD Soundsystem.

“Una vez que fui lo suficientemente bueno como para conocer las reglas, no quería ser como ningún otro guitarrista. No me esforcé por ser diferente, solo tenía un oído para lo que estaba mal. Entonces, si hice algo que estuvo mal, es decir, cometí un error, tuve la mente lo suficientemente abierta como para escucharlo de nuevo”, se definió a sí mismo en una entrevista de 1991.

Nacido y criado en Londres, Levene es considerado uno de los pioneros del movimiento punk-rock británico, pero su inspiración, a temprana edad, estuvo signada por un sonido muy distinto: era fanático del rock progresivo. Su gran ídolo en la adolescencia era Steve Howe, el guitarrista de Yes.

Su encuentro con Mick Jones, cofundador de The Clash, se produjo a mediados de los setenta. Junto a él formó el mítico grupo, y escribió la canción What’s My Name, que se incluye en el primer disco de la banda. Sin embargo, antes de que se editara aquel disco debut, abandonó al grupo.

Su siguiente “unión musical” fue nada menos que con Sid Vicious, con quien también formó una banda por poco tiempo, hasta que el bajista se unió a los Sex Pistols. Cuando los Pistols se disolvieron, Lydon se unió a él y, junto al baterista Jim Walker y el bajista Jah Wobble, crearon Public Image Ltd.

Junto a la banda grabó tres discos —First Issue (1978), Metal Box (1979) y The Flowers of Romance (1981)—, en los que definió el sonido del post—punk, fusionando reggea, dub, pop y sonidos experimentales. En pleno proceso de grabación del cuarto álbum con la banda, Levene decidió dar un paso al costado. Por eso, aunque This Is What You Want, This Is What You Get, de 1983, presenta muchas canciones coescritas por él, no participó de las sesiones.

Nacido y criado en Londres, Levene es considerado uno de los pioneros del movimiento punk-rock británico. (GETTY IMAGES)

