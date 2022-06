Modelo tica Juliana Herz enfrenta críticas en redes sociales y confiesa que le afectan

La experimentada modelo costarricense Juliana Herz reveló que las críticas que los usuarios de redes sociales hacen sobre ella le “afectan mucho”.

La tica, quien ha hecho su carrera en Estados Unidos, se sinceró sobre esta situación por medio de su cuenta de Twitter, donde además dijo que esa era la razón por la que “odia” las redes sociales”.

“No se por qué me pongo a leer los comentarios en las páginas de noticieros ticos de artículos sobre mí, pero cómo les gusta serruchar el piso a los ticos”, dice uno de los tuits que publicó la modelo.

Juliana Herz posó recientemente con creaciones de la famosa marca de lencería Victoria's Secret. (Cortesía)

En los últimos días, Herz ha sido noticia en los medios nacionales pues recientemente se dió a conocer que la costarricense es parte de la nueva campaña de lencería de la marca Victoria’s Secret (VS), en colaboración con For Love & Lemons.

De acuerdo con sus tuits, “los peores comentarios” que ha leído en las redes sociales son escritos por mujeres.

“Por eso odio las redes sociales. Un montón de gente criticando algo o alguien que ni siquiera conocen”, dijo en una de las respuestas a su tuit.

No se pq me pongo a leer comentarios en las páginas de noticieros ticos de artículos sobre mi pero jueputa como les gusta serruchar el piso a los ticos…y los peores comentarios escritos x mujeres 🤦🏽‍♀️ — juliana herz (@juliherzz) June 24, 2022

En respuesta a un comentario, en el que uno de sus seguidores le decía que no podía creer que a Herz le afectaran las críticas, Juliana contestó: “La verdad a mi sí me afectan mucho (las críticas en redes sociales). Por eso me salí de Instagram”.

Exitosa

Juliana Herz es una modelo con una amplia y exitosa carrera a nivel internacional. La costarricense ha trabajado con marcas de renombre como Kylie Cosmetics, la marca de cosméticos de Kylie Jenner; también ha sido parte de las modelos que han lucido las marcas Good American, de Khloe Kardashian; KKW Beauty de su hermana Kim Kardashian; y ha sido parte de campañas para L’Oréal.

Además, ha sido protagonista de varios videos musicales. Uno de ellos es Temperature, del rapero Tyga, que se lanzó en el 2018. Este fue grabado en Tailandia y, como parte de la temática, la modelo sale en las playas tropicales y las ruinas antiguas que hacen de la capital un paisaje urbano. El video cuenta con más de 36 millones de reproducciones en YouTube.

Mas recientemente, en el 2019, Herz protagonizó el video Parecen viernes, de Marc Anthony, que ya cuenta con más de 100 millones de visitas en YouTube.