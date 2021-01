Aunque ella no tenía intenciones de revelar por ahora esta situación personal hasta que se hubiera finiquitado, la tarde de este viernes trascendió no solo la separación de la pareja, sino el finiquito de su divorcio previsto para este viernes, solo que por un tema logístico el aún esposo de Melissa, Johathan Picado, no logró llegar a tiempo para firmar, de manera que Mora y su abogado solo esperan que esta semana que viene, Picado acuda a firmar el documento, según una breve conversación telefónica sostenida la noche de este viernes con la popular ramonense.