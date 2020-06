Un trauma que continúo en la adultez, cuando en los primeros tiempos del grupo muchos intentaron cambiar su aspecto. “Cuando hicimos el video de la canción Wannabe teníamos un equipo de estilistas enorme y una de las primeras cosas que me dijeron es que había que alaciar mis cabellos. Me rehusé firmemente y mis compañeras me apoyaron. Mi pelo era parte de mi identidad y sí, era distinto al de las otras chicas, pero de eso se trataban las Spice Girls, de celebrar nuestras diferencias”, detalló Brown.