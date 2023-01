Maureen Salguero sobre su accidente: ‘Desde chiquitilla estoy formada para salir adelante con todo’

El 15 de enero Maureen Salguero “La Tía” sufrió un percance mientras disfrutaba de sus vacaciones en Guanacaste. Todo sucedió cuando la presentadora de televisión descendía de un mirador en una playa.

“Cuando terminó el atardecer bajamos y me resbalé, me recibió el pie una piedra”, comentó “La Tía” a La Nación. “Iba con todo el peso del cuerpo, me quebré la tibia, el peroné y el tobillo”, agregó.

Salguero aseguró que tras el accidente duró al menos cuatro horas para llegar al Hospital de Nicoya, donde los médicos confirmaron que había sufrido una quebradura múltiple, por lo que tendría que ser operada.

¿Qué le pasó a Maureen Salguero ‘La Tía’ en sus vacaciones?

La cirugía se llevó a cabo el viernes, menos de una semana después del incidente. A pesar de su dolor, “La Tía” se mantiene optimista y trata de enfocarse en su recuperación. “Hasta dentro de dos viernes me quitan los hilos”, aseguró a La Nación.

“Hoy me puse a hacer una reflexión de la historia de mi vida y la verdad es que yo desde chiquitilla estoy formada para salir adelante con todo. Yo me acuerdo caminando sobre las piedras en San Carlos, pasando un río a nado, agarrando un caballillo que uno no conoce y desbocarlo”, mencionó Salguero.

Respecto a los medicamentos, aseguró que toma analgésicos pero que “no le hacen ni cosquillas” y que siente que todos los días se quiebra el pie.

“Dicen que el proceso de rehabilitación va a ser otro proceso doloroso, pero ya estoy lista, yo solamente estoy con mi mirada puesta en el día en el que ese tobillo me responda lo más parecido como antes”, concluyó.