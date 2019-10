“De antemano me llama mucho la atención, yo al día de hoy no he tenido oportunidad de conocer a este muchacho en persona. Sí lo he escuchado cantar, lo he visto, me asusta un poco, porque he visto que es demasiada la obsesión con la que el muchacho creció y con el hecho de querer ser José José”, dijo Marysol a los medios de comunicación.