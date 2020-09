“Me ha tocado que me relacionen con Joan, hace tantísimos años que yo me había separado de Joan cuando murió, pero siempre me preguntan por él y les digo que yo no soy Figueroa. Cuando me expreso de él lo hago con cariño y respeto, porque es lo que siento por él y siempre lo voy a tener toda mi vida, pero desde hace muchos años no teníamos nada que ver, más que una linda amistad", reflexionó Guardia.