Maribel Guardia revela detalles íntimos de su intensa relación con Joan Sebastian y de cómo se enteró de la infidelidad

Maribel Guardia Joan Sebastian y Maribel Guardia se casaron en 1992.

La reconocida actriz Maribel Guardia tuvo una reveladora entrevista en la que habló en detalle sobre su relación con Joan Sebastian. La artista, de 61 años, tocó temas acerca de cómo se enteró de la infidelidad de quien fue su esposo, de los celos de él y de cómo intentó alejarla del medio en el que tantos éxitos ha tenido.

La costarricense conversó con Yordi Rosado para el programa La última y nos vamos, sobre mucho de lo que vivió con Sebastian, de quien se separó cuando, por un programa de farándula, se enteró de que él le había sido infiel con la actriz Arleth Terán. Aún hoy, aquella noticia continúa resonando.

“Era romántico, un hombre muy completo en muchas cosas y en otras un niño, pero esa parte del niño, que era muy bonita, al final me hacía falta que en eso fuera un hombre”, aseguró Maribel, quien señaló que Joan Sebastian siempre se comportó “como un adolescente con las mujeres”, pero que con la tierra y su trabajo era “todo un hombre” comprometido, características que ella admiró.

En la entrevista, la cantante y actriz se sinceró hablando de los celos de Joan Sebastian, que incluso le motivaron a proponerle irse a vivir a un sitio alejado en Carolina del Norte.

“Él quería que me retirara. Un día estábamos por Carolina del Norte y vimos un lugar lleno de vacas, no había casas y me dijo ‘qué lugar tan lindo. No te gustaría que te compre una casita y nos vengamos a vivir’. Era terrible”, dijo entre risas.

Maribel Guardia Maribel Guardia y Joan Sebastian procrearon a Julián Figueroa, quien ya le dio su primer nieto, José Julián, a Maribel. Foto: Instagram

Como un balde de agua

Durante la entrevista, en la que siempre se mostró ecuánime, Maribel habló de lo intenso que fue Joan en sus cuatro o cinco años de relación; ella no recuerda exactamente cuánto tiempo estuvieron juntos.

Dice que tras la separación él intentó regresar muchas veces, pero que ella tenía claro que con él no sería feliz y que ella tampoco “lo haría feliz”, pues era un hombre muy celoso.

La tica también habló sobre cómo se enteró de la infidelidad del padre de su único hijo, José Julián.

“Me enteré viendo un programa y fue horrible para mí. Joan estaba conmigo en la casa. Yo viendo el programa y lo llamo y le digo: ‘mira lo que están diciendo’. Y es que yo lo había estado esperando toda la noche hasta las 6 de la mañana. Él llegó como a las 7 a. m. cuando veo el programa me entero de que estuvo bailando toda la noche con Arleth (Terán) en una discoteca. Pepillo (Origel, presentador del programa) lo dijo, que no sé cómo lo dijo porque él era amigo íntimo de Arleth. Para mí fue como un balde de agua. Ahí mismo le dije: ‘vete de la casa’”, contó Maribel.

Esa mañana, Maribel estaba en casa junto a su mamá, quien no paraba de llorar. Por su parte, Maribel se mostró tranquila, aunque por dentro “estaba devastada”.

“Joan dijo que no era verdad. Lo dijo hasta el último minuto de su vida. Pero, obviamente, era verdad. Estuvo raro conmigo en la telenovela (Tú y yo), me trataba muy mal”, dijo.

Seguidamente, Maribel prefirió no hablar más del tema, para respetar la memoria de Joan Sebastian, quien falleció en julio del 2015, y porque había muchas otras cosas buenas que contar de él.

“Era un ser humano increíble, un muy buen papá. Una persona muy amable con la gente que trabajaba con él. Con su guitarra le cantaba feliz cumpleaños a la empleada. Al hijo de la empleada le regaló un caballo y se lo llevó hasta su ranchito. Ese tipo de cosas tenía él. Quiero recordarlo porque lo quería muchísimo como ser humano. Luego de la ruptura de amor logramos pasar a relación de amigos. Para mí fue una bendición porque estando él muy enfermo podía ir a verlo a su casa. Yo era amiga de su esposa Alina (Espín), teníamos una linda relación de amigos y pude despedirme de él. Cerrar un ciclo. Él siempre va a tener un lugar especial en mi corazón”.

Joan Sebastian y Maribel Guardia se casaron en 1992. En 1995 nació su hijo Julián Figueroa y posteriormente protagonizaron juntos la novela Tú y yo, que fue producida por Emilio Larrosa.