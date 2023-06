Maribel Guardia a dos meses del fallecimiento de Julián: ‘No te preocupes por nosotros, vamos a salir adelante’

Este viernes se cumplen dos meses del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de la artista costarricense Maribel Guardia y el cantante mexicano Joan Sebastian. A sus 27 años, el joven músico falleció de un infarto agudo al miocardio cuando estaba en su casa.

Desde el momento de su partida, Guardia decidió mantener a sus seguidores al tanto de la situación; de hecho, mediante su cuenta de Instagram fue que anunció la muerte de su único hijo. Justo por esa red social la actriz compartió un emotivo mensaje para conmemorar los dos meses de su pérdida.

“¿Cómo explicar que no es un simple video? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tu presencia”, empezó el texto de la publicación que consistió en una serie de fotografías de Figueroa.

En las imágenes se aprecian todas las etapas de la vida de Julián, cuando era un niño, cuando atravesó la adolescencia y hasta cuando se convirtió en padre en su adultez. Guardia aprovechó el post para dirigirse a su hijo y agradecerle por todos los recuerdos, los besos, las sonrisas, la luz y el amor que dejó en su vida. Además, le prometió que lo amará por siempre.

“No te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños, muero por abrazarte, soy muy egoísta mi niño de Dios. 2 meses sin ti”, concluyó.

Apenas una hora después la publicación acumuló 21.000 “me gustas” y cientos de comentarios, en los que, como es usual, los fanáticos de la costarricense le expresaron su admiración y fortaleza ante las adversidades.

“Me haces llorar y ni te conozco”. “Fuiste y eres una mamá tan increíble”. “Eres una mujer fuerte, que Dios te guíe”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

Pese a que la sección de comentarios se ve “abarrotada” a simple vista, uno de los textos que resalta es el escrito por la exesposa de Luis Miguel, Aracely Arámbula, quien manifestó su empatía con Guardia en un sentido texto lleno de emoticones de manos orando y estrellas.

“Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo, es imposible no brotar las lágrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos Ami, no hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón, solo pido por tu fuerza porque eres una mujer increíblemente fuerte que me sorprendes y me alegra verte bien”, comentó la también actriz.

En su mensaje, la mujer también le hizo saber a Guardia que la admira por siempre sonreírle a la vida y que justamente por el gran amor que le tenía a su hijo es que él ahora vive en ella. “Te amo mi Mari bella, eres un alma llena de luz. Infinitas bendiciones”, añadió.