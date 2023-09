María Teresa Rodríguez llega a ‘7 Estrellas’ y confiesa que está viviendo uno de sus sueños

La presentadora María Teresa Rodríguez se une al programa 7 Estrellas y confiesa que está muy contenta por estar viviendo uno de sus sueños. Actualmente, la carismática comunicadora se encuentra muy entusiasmada con su carrera profesional.

“Me siento muy feliz, muy orgullosa de mi trabajo, yo en esto llevo ya muchos años. El trabajar en televisión, trabajar en canal 7, es el sueño que uno siempre ha tenido, y pues lo estoy cumpliendo”, contó Rodríguez.

María Teresa Rodríguez reveló a La Nación que estuvo trabajando en las grabaciones del material promocional del programa el miércoles, 6 de setiembre.

“El día de hoy hicimos varias promos para la nueva imagen del programa y todo fue muy lindo. Wálter realmente es una persona hermosísima. Gaby es un sol de persona. Hoy que estuvimos grabando me sentí como en casa”, comentó.

En sus redes sociales, Rodríguez no ha dejado de expresar su felicidad y gratitud a la producción y al medio de comunicación para el que labora.

En 7 Estrellas a partir de la próxima semana Copiado!

La Miss Costa Rica 2008 manifestó sentirse muy cómoda con el equipo de 7 Estrellas y adelantó que comenzará a presentar a partir de la próxima semana

“Si Dios lo permite la próxima semana, estaremos grabando el programa para que salga al aire el próximo jueves. Mañana puede que salgan las promos, pero ya en el programa salgo hasta la próxima semana”, detalló la nueva presentadora de 7 Estrellas.

El trabajo de María Teresa consistirá en conducir el programa junto a Wálter Campos, donde abordarán las tendencias y el estilo de vida actual. Según Rodríguez, una de las cosas que más la entusiasma es poder llegar a más hogares costarricenses, ya que actualmente conduce el programa Calle 7 Informativo, el cual se emite de lunes a viernes.

“La televisión a me fascina, Calle 7 Informativo es un proyecto que amo y me encanta informar a la gente, llevar las denuncias, poder resolver a las personas diferentes situaciones, y 7 Estrellas, pues también es algo que me encanta, simplemente me siento en mi charco, ya sea en Calle 7 Informativo como en 7 Estrellas”, dijo María Teresa.

Antes de unirse a Calle 7 Informativo, María Teresa ya tenía una amplia experiencia frente a las cámaras. Presentó programas como Combate y Giros de Repretel, así como la sección de espectáculos en CB24 y condujo Habitat Soluciones.

El pasado 1 de setiembre, la producción del programa anunció la incorporación de la Miss Costa Rica 2008. Esta decisión se dio a conocer después de que Marilin Gamboa, expresentadora de 7 Estrellas, anunciara en sus redes sociales la conclusión de su relación laboral con Teletica.