Maquillista María Grebol: 'He trabajado con personas que entre más fama tienen más humildes son'

La maquillista María Grebol, directora creativa regional de la marca de maquillaje Max Factor Latinoamérica, visitó Costa Rica hace pocos días. La profesional del color compartió con todos los amantes del maquillaje, tips sobre las novedades de la marca, que se enfoca en unas “cejas perfectas y una mirada intensa”.

Viva conversó con Grebol sobre su carrera, su trabajo con famosos y sobre la tendencia de los beauty boys.

Grebol, quien es argentina, cuenta con más de dos décadas dedicada a maquillar y formar maquilladores. Su experiencia le ha permitido crear su propia escuela de maquillaje y su línea de productos de belleza completamente naturales.

–¿Cuáles han sido sus experiencias maquillando a distintas personalidades?

Arranqué muy chica, tenía 17 años. Maquillé a personalidades argentinas a las que sigo maquillando, nunca paré de hacerlo, cada vez le dedico más tiempo a esto; estar disponible siempre me ha ayudado a tener buenas oportunidades: he estado en recitales con Alejandro Sanz, siento que eso ha pasado por estar en el lugar indicado en el momento indicado. También he trabajado con Belinda, ella me contactó y hasta compró mis productos; he trabajado con Valeria Mazza y con Christian Castro. Quiero decir que para mí todos somos iguales, maquillar a todas las personas me genera la misma emoción. He estado en el Colombia Moda dirigiendo un desfile o evento donde van muchos maquilladores. Atiendo 30 personas por día y siempre lo hago con la misma pasión.

–¿Cuáles anécdotas recuerda con los famosos con los que ha trabajado?

Juan Román Riquelme (destacado exjugador de fútbol) es supersencillo, he trabajado con personas que entre más fama tienen más humildes son, pero también he topado con algunas más antipáticas; cuando pasa eso, yo agacho la cabeza y me limito a hacer mi trabajo. Los maquilladores siempre estamos en el backstage y nos encontramos todo tipo de personalidades.

–Usted es la directora creativa regional de Max Factor Latinoamérica, sin embargo, no se conforma solamente con dirigir, también maquilla. ¿Por qué?

Siempre digo que vamos a estar presentes para las personas que se quieren maquillar; nuestra vocación es fe en acción. A veces quieres estar en muchos lugares a la vez, pero tenemos una gran red de maquilladores. Hacer esto es mi pasión.

–¿Qué piensa de los beauty boys (chicos que se maquillan)?

María Grebol María Grebol ha estado con Max Factor desde el 2013. Foto: Max Factor para LN

Estuve trabajando con ellos acá, conocí a Alex Zoran. Me parece que los beauty boys son unos genios, es espectacular como logran esas transformaciones maravillosas, ellos mismos tienen el desafío de lograrlo, tienen unas técnicas asombrosas para todo lo que es cubrir, destacar y lograr las facciones. Trabajan muy bien las luces y sombras, saben cómo respingar y afinar las narices, son expertos haciendo miradas exóticas. Pienso que estos chicos resaltan la femineidad y muestran cómo se puede convivir con los dos géneros.

"Si se trata de quebrar reglas, como está pasando en este momento en el maquillaje y en el mundo, ellos son expertos en animarse a jugar, son audaces, aprendo mucho de ellos. Me encanta lo que hacen, me parecen superoriginales. Las mujeres deberíamos animarnos a esta diversidad de looks: animarnos a jugar más".

–¿Cómo hace para formar maquilladores? Además de la técnica, ¿qué busca enseñarles?

La técnica es importante, pero se trata de enseñar a trabajar cada vez de forma más conciente y digna, dándole valor al trabajo: desde la esterilización de los productos hasta estar nosotros impecables. Me da felicidad saber que es un medio para que podamos lograr la autosuficencia, podemos enseñarle a las mujeres a salir de la pobreza y obtener cierto grado de independencia.

–Hábleme de su línea de productos.

Tenemos una línea de cuidado para la piel y todo lo que es producto natural; no se usan ácidos, es una línea que se ven solo en Argentina.

"Soy una fanática de la naturaleza y el maquillaje, la estética viene de la ética y todo lo que aprendemos de la naturaleza. Antes veía que a las novias les podía salir un granito que costaba mucho tapar, entonces empece a buscar cómo solucionar en lugar de tapar; empecé a estudiar la piel y la cosmetología. Encontré en productos naturales soluciones y me volví fanática de la naturaleza como medio para preparar la piel. Trabajamos mucho el producto del árbol karité de África".

–Siendo una profesional tan consolidad, ¿qué le falta por conseguir?

Quiero seguir transmitiendo, seguir capacitando. Me encanta poder viajar y visitar los países. Ojalá que esto del maquillaje no sea considerado como algo frívolo, sino que es algo profundo y sustentable en el tiempo.