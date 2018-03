"Niego todas las acusaciones que se hicieron en mi contra. Me han impresionado porque nunca he sido abusivo ni violento en ninguna de mis relaciones con mujeres. Me he sometido a pruebas con detectores de mentiras. Negué que he tenido sexo forzado y todas las acusaciones de acoso sexual. Respondí negativamente a la pregunta '¿Ha forzado físicamente a una mujer a tener sexo?' y he pasado todas las pruebas de los detectores", dijo según la revista estadounidense.