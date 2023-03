Lussania Víquez pidió a Dios que le ‘arrancara’ el deseo de ser madre cuando no podía quedar embarazada

La presentadora de televisión costarricense, Lussania Víquez, conocida por presentar Informe 11 las historias, compartió con sus seguidores de Instagram el conjunto de emociones negativas que sintió por muchos años, en su proceso de intentar quedar embarazada.

Ella espera dos bebés. Para Víquez esta es la mejor noticia que pudo recibir junto a su esposo, Jorge Sáenz, por lo que está muy contenta y —según expresó— se siente “bendecida”. No obstante, no todo fue “color de rosas”, pues durante seis años vivió la frustración en carne propia e incluso, llegó a pedirle a Dios que le arrancara el deseo de ser mamá, si no se lo iba a conceder.

“Estuve años esperando, luchando, orando, rogando, suplicando y hasta ‘reclamándole’ a Dios porque no me daba el don de ser mamá. Hasta que después de seis años comprendí que eso no dependía de mí, ni del tamaño de mi fe, no estaba bajo mi control”, escribió la comunicadora.

De acuerdo con su relato, cuando veía a una mujer embarazada sentía nostalgia y cuando se enteraba que alguien esperaba un hijo sin quererlo experimentaba rabia.

Las cosas empezaron a mejorar cuando cambió el enfoque de su oración y le pidió a Dios que la ayudara a “seguir caminando por la vida feliz”. “Así fue como poco a poco dejé de luchar contra la voluntad de Dios”, manifestó.

La presentadora de televisión, Lussania Víquez, suele compartir el avance de su embarazo en redes sociales.

En su publicación — que consta de varias fotos en las que muestra una ecografía— Víquez compartió algunas de las preguntas incómodas que solían hacerle las personas: “¿Y el hijo para cuándo? ¿Y si mejor adopta?”, fueron algunas de las consignas a las que tuvo que darle respuesta.

“A todos esos hombres y mujeres que están en ese intento diario de ser papás, los entiendo como no tienen idea”, agregó. Finalmente, la presentadora enfatizó en que “los planes de Dios siempre serán superiores a los nuestros”.

El post acumuló 12.000 “me gustas” y 350 comentarios a tres días de su publicación; entre ellos destaca el de su compañera de trabajo, Ginnés Rodríguez, quien comentó: “¡Qué lindo mensaje Lu! Y nos recuerda que hay preguntas que es mejor no hacer, aunque sean con buena intención. No sabemos qué heridas estamos tocando con ellas”.

Constantemente Víquez comparte el avance de su embarazo en las historias de Instagram, de hecho hace poco mostró su vientre al descubierto y dejó ver el crecimiento de sus bebés.

