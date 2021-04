Siendo el consorte de la reina, el príncipe Felipe presiona a la reina Isabel II para que sus hijos lleven su apellido Mountbatten y no el tradicional Windsor. Además, le solicita que puedan vivir en Clarence House y no en el Palacio de Buckingham, pues es la casa donde crecieron sus hijos Carlos y Ana, y él se encargó de la decoración. Sin embargo, la reina no accede.