Lola M, la joven ‘estafadora’ argentina a la que comparan con Anna Delvey

Una joven de 17 años, llamada ahora “Lola M, la Anna Delvey argentina”, habría estafado a amigas y a los familiares de ellas por $25.000, según informan medios internacionales como el diario El Clarín. El hecho fue dado a conocer por la actriz Yanina Latorre, quien por medio de un audio privado -que después se filtró- confirmó que su propia hija fue víctima de la supuesta estafa.

Según había explicado la artista, muy reconocida en su país, la adolescente tomaba fotografías de las tarjetas de crédito de sus amigas y también de los demás miembros de las familias donde iba de visita. Con los datos numéricos ingresaba las tarjetas a sistemas de pagos por Internet como PayPal, así como de servicios como la plataforma Uber.

La actriz y presentadora Yanina Latorre es madre de una de las jóvenes que se vio afectada por el supuesto fraude, orquestado por Lola M. (Instagram)

“Se dedicó desde el año pasado a sacarle fotos a todas las tarjetas de sus amigas. Iba a las casas, abría las billeteras y sacaba fotos. Creó una cuenta de PayPal y metió las tarjetas. Hasta ahora la sumatoria es de $25.000. Se dedicó a comprar sushi, carteras, vuelos internos de Estados Unidos... A vivir de las tarjetas”, habría dicho Latorre en el audio que se filtró, explicó El Clarín.

Se dice que los padres de las amigas de Lola M., comenzaron a castigar a las muchachas con cancelarles las tarjetas de crédito debido a los altos gastos que se reflejaban en las cuentas de cobro. Sin embargo, las jóvenes fueron explicando que las compras y los pagos no los habían hecho ellas y así comenzaron los padres a darse cuenta de la estafa.

“Es una enferma, todo el mundo dice ‘pobre, es una adicción’, pero esto no es una adicción, adicción es el cleptómano que se lleva un regalito pero esto es una estafa. La armó, la planeó. Aparte es muy chica, a mí no se me ocurre hacerlo”, agregó la también presentadora del programa LAM, en el audio.

Latorre contó que, en un principio, los diferentes padres no habían notado los gastos porque en los estados de cuenta eran servicios y compras que por lo general hacían sus hijas, pero cuando los montos fueron mucho más grandes, ahí fue cuando saltó la idea de que había algo extraño.

El mensaje de voz que envió Latorre fue para la madre de una de las compañeras del colegio de su hija, para avisarle de la situación, pero la actriz mantiene que no era para que se hiciera público. En Twitter, la artista pidió a los medios de comunicación que ya no la llamaran más para preguntarle sobre la situación, ya que la muchacha que sería responsable de la supuesta estafa es una menor de edad y además no es figura pública.

Sobre la filtración del mensaje, Latorre confirmó al canal de televisión argentino TN que fue su hija, también llamada Lola, quien envió el audio a una amiga y así fue como se viralizó. Además, la actriz dijo que no pretendía que la situación se hiciera pública para cuidar la identidad de la joven y que los padres de la muchacha ya estaban pagando las cuentas.

A la muchacha, en redes sociales, la han comparado con Anna Delvey, la mujer que se hizo pasar por una heredera millonaria para estafar a varias personas de la élite neoyorquina con el fin de convertirse en una gran empresaria.