Lizbeth Rodríguez revela que sufrió abuso sexual en su infancia

A través de un breve video en sus redes sociales, la youtuber mexicana Lizbeth Rodríguez confesó que sufrió de abuso sexual cuando apenas era una niña de cuatro años.

La influencer y presentadora del programa, Exponiendo infieles utilizó su cuenta de TikTok, para mandarle un mensaje a su agresor y dejarle claro que ella no olvidó lo que pasó hace tantos años, incluso le hizo saber que “tienen algo pendiente”.

En el clip, que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones, aparece Rodríguez frente a la cámara con la canción La Gasolina de Daddy Yankee y un mensaje que dice: “Para el hp que me tocaba desde los cuatro añitos”. Lizbeth no hace nada hasta que suena la estrofa “Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes”, la cual repite haciendo playback.

En cuestión de horas, la publicación de la también modelo se llenó de cientos comentarios en los que, además de apoyarla sus seguidores han decidido desahogarse y contarle que pasaron por lo mismo hace tiempo: “A veces preferimos callar y por el simple hecho de tratar de proteger a los que más queremos”, “Todo se paga en esta vida, pero son heridas que desgraciadamente se quedan para siempre. Ojalá está persona lo pague”, “A mí me pasó también”, “Tranquila, justicia sí existe yo estoy haciendo el proceso por lo mismo”, son algunos comentarios que se pueden leer.

Lizbeth pide alzar la voz Copiado!

Tras la ola de comentarios que recibió, la influencer hizo un llamado a quienes fueron víctimas de este tipo de delitos a no quedarse callados por vergüenza o miedo. Además lamentó que estas situaciones sean mucho más común de lo que se piensa.

Incluso, también alerto a los padres de familia a creerle a sus hijos cuando les digan que alguien, no importa si es de la familia, les está haciendo daño: “Espero que, si algún día sus hijos les dicen que están pasando por una situación así, les crean”, dijo en un segundo video.

Esta no es la primera vez en la que Rodríguez habla sobre esta parte de su vida, en el 2020, publicó un video en su canal de YouTube para denunciar, públicamente, que su padre la tocó indebidamente durante su niñez.

