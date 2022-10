Leslie Jordan, actor de ‘Will & Grace’ y ‘American Horror Story’, muere al chocar contra edificio

El actor Leslie Jordan falleció este lunes 24 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito en Los Ángeles, California. El también comediante tenía 67 años.

De acuerdo con medios internacionales, Jordan, conocido por aparecer en series como Will & Grace y American Horror Story, no pudo evitar chocar su vehículo BMW contra un edificio en Hollywood, pues según TMZ “se sospecha que sufrió algún tipo de emergencia médica”. Sin embargo, no hay confirmación oficial al respecto.

El medio especializado añadió que el accidente habría ocurrido a eso de las 9 a. m.

El actor estadounidense Leslie Jordan ganó fama con su personaje Beverly Leslie. (Captura Instagram)

Además, el fallecimiento del actor fue confirmado en su cuenta de Instagram, donde acumula casi seis millones de seguidores, y en el que le piden a sus fans recordar los mejores momentos del intérprete.

“El amor y la luz que compartió Leslie nunca se apagarán y los invitamos a compartir sus recuerdos y consolarse mutuamente durante este tiempo. En los próximos días, daremos un vistazo a un proyecto del que Leslie estaba realmente orgulloso y deseaba compartirlo con el mundo”, se lee.

El ganador del Emmy por su papel de Beverly Leslie en Will & Grace, en el 2006, nacido en Chattanooga, Tennesse, vio como su popularidad creció con la pandemia, pues se aferró a las redes sociales para divertir al público.