“La maquinita que necesita y el tratamiento (porcelanato y ortodoncia) sale en varios millones. La idea es que se lo hagan pronto. En la CCSS la han ayudado mucho, pero hay tratamientos que solo se le pueden hacer vía privado. Quiero que ella no se sienta mal, por dicha hoy salió de la escuela, porque algunos estudiantes la hacían sentir mal diciéndole que no se lava los dientes y que se ve fea. Con el tratamiento sabemos que va a tener su sonrisa bonita. También, deseo que pueda comer como cualquier niño, a veces come confites o helados y le duelen sus dientes. No puede disfrutar de comer cualquier cosa”, dijo su madre Kimberly Guevara, quien trabaja como vendedora en una suplidora de productos de belleza.