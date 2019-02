“En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Óscar en la categoría de mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que esta vez tú sí te lo lleves”, escribió la veracruzana, en Instagram. En 2002 ella fue nominada en la misma categoría tras su trabajo en Frida.