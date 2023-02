Laura Ortega fingió estar enferma para cancelar su primera cita con Fernán Faerrón

La expresentadora de televisión y creadora de contenido costarricense, Laura Ortega, reveló por medio de su cuenta de Instagram que fingió estar enferma para cancelar su primera salida con el jugador del Club Sport Herediano (CSH), Fernán Faerrón .

Según Ortega, ella y su actual novio se conocieron en su fiesta de cumpleaños, un 8 de diciembre. “En mi grupo de amigos alguien lo conocía y nos presentó y estuvimos todos juntos toda la noche. Nos llevamos muy bien, como que teníamos muchas cosas en común”, recordó la figura pública en las historias de su Instagram.

Al final de la celebración, de acuerdo a su relato, el futbolista se acercó a ella y la invitó a cenar. “Usualmente yo diría ‘no sé' y nada más me desaparezco de la faz de la tierra, porque así soy yo, pero por alguna razón tuve la inercia de decir como ‘sí, me encantaría’”, comentó Ortega.

Laura Ortega revela cómo Fernán Faerrón la conquistó

De acuerdo con la expresentadora de Repretel, estaba consciente de que “era una locura” aceptar esa salida, principalmente porque “estaba muy a la defensiva” y “no quería saber nada de hombres”. Fue por eso que al día siguiente le dijo a Faerrón que estaba enferma y que debía cancelar la cena.

“Me dijo que si podía pasar a dejarme algo para sentirme mejor (...). Le dije que sí y el mae llegó con un botiquín”, mencionó Ortega. Entre las cosas que le llevó el deportista la joven destacó: un ramo de flores, chocolates, comida y medicamentos.

“Me dio las cosas, me dio un abrazo, me dijo ‘espero que te sintás mejor, si ocupás algo me decís, yo ya voy para mi casa y ahí voy a estar por si acaso’ y se fue”, recordó.

Ortega reveló que fue en ese momento cuando quedó flechada del jugador y que lo que la conquistó principalmente fueron sus atenciones, las cuales —según dijo— no estaba acostumbrada a recibir. “No sé si es que estoy acostumbrada a puro patán, lo cual probablemente sí, pero ese gesto para mí fue demasiado cosi y el hecho de que respetara”, agregó.