Laura Esquivel, de ‘Patito feo’, responde a críticas sobre su aspecto y promueve el amor propio

Laura Esquivel, conocida por su papel en la telenovela argentina ‘Patito Feo’, recientemente abordó las críticas que recibió en sus redes sociales respecto a su aspecto físico.

Protagonista de 'Patito feo' responde a críticas sobre su aspecto físico

A través de un video, la actriz compartió su reacción a los comentarios negativos, destacando uno en particular que sugería la necesidad de una dieta. A este, Esquivel respondió afirmativamente sobre su alimentación saludable, desmintiendo las suposiciones.

En el clip, que también servía para promover su nuevo tema musical Ya no me duele, Esquivel enfrentó tanto elogios como críticas directas. A pesar del bullying que ha enfrentado a lo largo de los años, especialmente relacionado con su personaje en Patito Feo, la actriz aprovechó la oportunidad para reforzar la importancia de no juzgar a otros basándose en su apariencia o en comentarios superficiales.

La forma en que Esquivel manejó la situación ha sido ampliamente elogiada tanto por compañeros de trabajo como por seguidores, quienes expresaron su admiración por su resiliencia y el importante mensaje que compartió.

“Recuérdenlo siempre, los comentarios negativos de otros no los definen. Lo que sí lo hace es lo que se dicen a ustedes mismos después de leer esos comentarios”, concluyó Esquivel, inspirando a muchos a reflexionar sobre la autopercepción y la crítica constructiva.

Laura Esquivel, protagonista de 'Patito feo', respondió a las críticas que recibió en sus redes sociales respecto a su aspecto físico.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.