Las últimas y conmovedoras palabras de Silvina Luna en sus redes sociales

Silvina Luna, la actriz y modelo argentina que falleció el pasado jueves 31 de agosto debido a severas complicaciones de una operación estética, tenía muchas esperanzas en su salud y deseaba seguir viviendo. Luna compartió con sus seguidores de Instagram que los médicos le habían recetado los medicamentos definitivos que necesitaba para su tratamiento.

“Por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto”, relató.

En el inicio del video, Silvina explicó que se encontraba en la sala de diálisis del Hospital Italiano, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de su situación, ella se mantenía motivada.

Este fue el último video que publicó Silvina Luna en Instagram

“Hola, amigos, miren dónde estoy. Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Desde el jueves estoy internada, y supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la micobacteria”, dijo Luna.

En el mismo video, la destacada presentadora argentina hizo referencia al trasplante de riñón que esperaba. Desde principios de 2023, se encontraba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

“Ya empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es para combatir esta bacteria, camino al trasplante. Quería contarles a los que están pendientes, a los que preguntan y envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias, seguimos ahí, con fuerzas, y a no bajar los brazos”, concluyó Silvina.

Luna publicó el video desde el pasado 5 de junio. Este es el último post que realizó en su cuenta de Instagram. Tras conocerse el fallecimiento de la presentadora de 43 años, muchos de sus seguidores regresaron al post para exigir justicia en su caso, expresar mensajes de cariño a su familia y rendir un último homenaje simbólico a la actriz.

“¡Ahora espero que sí o sí metan presos a los responsables! Descansa en paz, Silvina. Fuerzas a la familia”, “Descansa en paz, hermosa, te prometemos que se hará JUSTICIA”, “Qué amor, qué dulce, tenía muchas ganas de vivir ¡QEPD, hermosa!”, son algunos de los comentarios en la publicación.

¿De qué murió Silvina Luna? Copiado!

La presentadora falleció tras padecer hipercalcemia, que posteriormente derivó en una insuficiencia renal aguda, provocada por una mala praxis en una operación estética realizada en el 2010 por el Dr. Aníbal Lotocki. Al parecer, la hipercalcemia llegó por una intoxicación tras el uso de metacrilato en una cirugía estética de glúteos. Su abogado, Fernando Burlando, fue quien anunció la triste noticia de la muerte de Silvina.

Luna reveló en una entrevista con la reconocida presentadora Susana Giménez, que durante una cirugía estética aparentemente sencilla, le habían aplicado metacrilato.

“En 2010, confié en la palabra de un profesional y me sometí a una cirugía estética que parecía sencilla y pequeña. En 2011, me realicé exámenes de rutina en una clínica y me diagnosticaron hipercalcemia. Comencé a investigar y descubrí que había casos similares de chicas que habían utilizado metacrilato en sus cirugías”, dijo Luna en una entrevista hace 9 años.

A pesar de recibir el alta tras el video del 5 de junio, Luna sufrió una falla renal durante una sesión de diálisis, a la que se sumó una complicación respiratoria que derivó en un shock séptico, eso la mantuvo internada en terapia intensiva, sedada y con respirador. Su estado se agravó hasta el jueves 31 de agosto, cuando finalmente falleció.

Se espera que la familia de Silvina Luna o su equipo legal emita próximamente un comunicado sobre la demanda conjunta que ella interpuso junto a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa. La demanda tiene el objetivo de condenar al Dr. Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión por lesiones graves y cinco años de inhabilitación para ejercer su profesión debido a la mala praxis.

