“Soñaba con venir a Miss Costa Rica, y me decidí este año, fue la mejor decisión de mi vida. La experiencia ha sido increíble. Me he llevado súper bien con mis compañeras y eso me hace pensar que elegí el año correcto. Mi expectativa es ganar pero más allá de eso, quiero enviar un gran mensaje a la gente de que siempre persigan sus sueños y de que no dejen que nadie les diga ‘no se puede’, porque nada es imposible”, indicó Amanda Agüero, la más joven de las aspirantes al Miss Costa Rica 2019 (tiene 20 años).