“Actualmente acabamos de estrenar en Netflix la segunda temporada de Chichipatos. Allí hago a un capitán de policía en busca de un mago furtivo. Es de acción y comedia. A parte he hecho presentaciones, he seguido actuando. He trabajado en más de 10 producciones luego (de Betty la Fea), tanto en cine y teatro. Hay muchas cosas que se hacen. Eso de quedar encasillado afortunadamente ya no es así: nuestro trabajo nos da la posibilidad de poder ponernos y quitarnos ropa de personajes rápidamente”, asegura Julio César, quien está casado con la actriz y cantante de música folclórica Aída Bossa.