La Chilindrina tiene covid-19 y está estable: ‘Todavía tienen viejita para muchísimos años’

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada en Latinoamérica por su papel de La Chilindrina en El Chavo del 8, confirmó en su cuenta de Instagram que se contagió de covid-19, pero aseguró que está muy bien de salud. “Yo siempre he sido muy positiva, estoy muy bien. Lo único que tengo es una poquita de gripa, no he tenido malestares”, explicó la intérprete, de 71 años.

La artista quiso aclarar los rumores que se desarrollaron en torno a su situación de salud, ya que se había especulado que estaba muy grave. “No se preocupen, todavía tienen viejita para muchísimos años”, dijo visiblemente bien de salud.

La Chilindrina La Chilindrina compartió una dulce foto con sus mascotas Cocoa, Chule y Chilindrina para desearle a sus seguidores un feliz año nuevo. (Instagram)

“Con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy bien. No sé de dónde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, de que estuve grave. Es cierto, me pegó la covid-19, pero es según como uno se sienta y según como uno lo piense, como le va a dar a uno”, agregó.

De acuerdo con el diario El Mercurio de Chile, De las Nieves se contagió durante un viaje que realizó a Estados Unidos. Al regresar a su natal México comenzó a tener síntomas de la enfermedad, por lo que se realizó un examen que dio positivo.

Después del video en el que confirma su buen estado de salud, la veterana actriz publicó una fotografía suya caracterizando a La Chilindrina y en compañía de sus mascotas para desearles un feliz año nuevo a todos sus seguidores.