”Yo tuve momentos de pensar el el suicidio igual que ella, por supuesto, pero Dios llegó a mi vida, en ese mismo momento escuché una voz que decía ‘no lo hagas’, porque la gente piensa que cuando se suicida va al cielo y no señor, no somos quién, claro que lo intenté, en mi serie allí les voy a contar, será para el año 2020″, dijo la cantante veracruzana, pero no quiso dar detalles ni de los guiones ni de quién será la protagonista de dicha serie.