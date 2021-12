Kim Kardashian y Kanye West reaparecen juntos, pero ella ‘está furiosa’

Kim Kardashian y Kanye West sorprendieron esta semana al aparecer juntos compartiendo en un tributo que se le realizó al fallecido diseñador de moda Virgil Abloh, quien fue por varios años director creativo de Louis Vuitton.

La empresaria y el rapero eran de los amigos más cercanos al diseñador por lo que decidieron asistir al homenaje acompañados de su hija mayor, North West.

Y aunque la actividad parecía un primer acercamiento entre la expareja luego de que Kanye dijera públicamente que tiene interés en reconciliarse con la madre de sus cuatro hijos, lo cierto es que Kim cada vez se está alejando más del artista.

Kim Kardashian y Kanye West son padres de cuatro niños: North, Saint, Chicago y Psalm West.

Según medios internacionales especializados, al parecer la socialité estaría molesta con su exesposo porque él publicó un video en su cuenta de Instagram diciendo que su familia “volverá a estar unida”. Además, días antes, durante un evento por el Día de Acción de Gracias, Kanye había dicho que quería volver a su hogar con sus hijos y Kim.

De acuerdo con The Sun, la molestia de la estrella de Keeping Up With The Kardashians se debe a que el rapero, quien ahora se hace llamar Ye, nunca ha hablado con ella en privado del tema, ni le ha sugerido retomar su relación de pareja.

“Kim está furiosa con el último truco público de Kanye porque, si bien Kanye puede estar ahí afuera confesándose con extraños, no le está diciendo estas cosas en privado; está haciendo un gran problema por querer recuperar a su familia pero como todos saben, durante el matrimonio él nunca estuvo presente y siempre se mantuvo en un estado diferente.

“La está avergonzando, una vez más. Está tratando de cambiar la narrativa y hacer que la gente sienta lástima por él. No funcionará“, dijo una fuente al diario.

Además, la fuente agregó que “también la gente lo está viendo con todas estas mujeres diferentes en los últimos meses”.

La mayor preocupación de la modelo de 41 años, es que lo que Kanye anda diciendo llegue hasta los oídos de North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West a inicios de este 2021. (LARRY BUSACCA)

“Ella puede ignorarlo, pero lo último que quiere es que los niños escuchen algo y se confundan sobre si su papá regresará o no”, agregó la fuente.

Kim Kardashian solicitó su divorcio de Kanye West el pasado mes de febrero y desde hace unas semanas sale con el comediante de Saturday Night Live (SNL), Pete Davidson, con quien se ha dejado ver sonriendo en Nueva York y California.