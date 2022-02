Kim Kardashian explota contra Kanye West: ‘Está obsesionado y manipulando la situación’

Un video de North, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, provocó que la modelo y empresaria se refiriera por primera vez a la tensa situación que vive con el rapero y padre de sus cuatro hijos.

Todo comenzó porque Kanye publicó en su cuenta oficial de Instagram que North estaba subiendo videos a TikTok en contra de su voluntad. Además, aprovechó la publicación para preguntar a sus seguidores sobre qué debía hacer, pues este era “su primer divorcio”.

El post de West, que ya supera el millón de me gusta, ocasionó que la socialité rompiera el silencio que había mantenido desde que se dio a conocer que ambos se estaban separando, en enero del 2021, cuando ella solicitó el divorcio.

En enero del 2021, Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West. Archivo

A través de sus historias de Instagram, Kim publicó un comunicado en el que afirma que: “los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok que North pueda crear”.

“Como madre, que es la principal proveedora y cuidadora de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda mucha felicidad“, dice el comunicado.

Sin embargo, el comunicado no quedó allí, pues la estrella de Keeping Up With The Kardashians finalmente explotó contra todo lo que el rapero ha dicho sobre ella en los diferentes medios de comunicación, en actividades masivas y en redes sociales.

“El divorcio es ya lo suficientemente difícil para nuestros hijos. La obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, dijo.

Finalmente Kim añadió: “Desde el principio, no he querido nada más que una relación de paternidad compartida, saludable y de apoyo, porque es lo mejor para nuestros hijos. Me entristece que Kanye continúe haciendo que sea imposible en cada paso del camino (...). Deseo manejar todos los asuntos relacionados con nuestros hijos en privado y espero que finalmente pueda responder al tercer abogado que tuvo en el último año, para resolver cualquier problema de manera amistosa”.