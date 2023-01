¿Cuánto pagó Kim Kardashian por joya de la princesa Diana: la Cruz de Attallah?

La influencer estadounidense y figura de la televisión Kim Kardashian adquirió la Cruz de Attallah, el colgante de amatista y diamante utilizado en varias ocasiones por la princesa Diana, informó la casa de subastas Sotheby’s. La pieza creada en los años 1920 por la joyería británica Garrard fue vendida el miércoles por £163.800 ($202.300 dólares) durante la venta Royal and Noble en Londres.

La joya, usada por Diana en una gala de beneficencia en 1987, alcanzó más del doble del precio mínimo previsto antes de la subasta, y Sotheby’s confirmó que fue adquirida por un representante de Kardashian.

“Raramente llegan al mercado joyas que la difunta princesa Diana poseía o usaba, en especial una pieza como la Cruz Attallah que es tan colorida, audaz y distintiva”, declaró Kristian Spofforth, de Sotheby’s, antes de la venta.

“En alguna medida, este raro colgante simboliza la creciente seguridad de la princesa en sí misma, en sus elecciones de vestuario y joyas, en ese momento particular de su vida”. Pero la joya no es la primera pieza con historia en cruzar caminos con Kardashian.