Keyla Sánchez envía mensaje a su ‘tita’: ‘Te llevaste la mitad de mi alma y corazón’

Doña Olga Vega Arce, abuela de la presentadora de Teletica Keyla Sánchez y madre de la creadora de contenido Kattya Granados, falleció hace un año y, este sábado, Sánchez recordó a su ‘tita’ en su cuenta de Instagram.

La presentadora dedicó unas palabras a su abuela y compartió una serie de imágenes junto a doña Olga en su red social.

“Hace un año, viví el dolor más grande que me ha tocado vivir en mi vida: se me fue mi tita y la mitad de mi alma y corazón se fue con ella. No hay día que no te extrañamos y este dolor de tu ausencia cada vez se hace más grande.

“Thiago busca, en el cielo, la estrella más grande y brillante y dice que ahí está tita cuidándonos a los dos desde el cielo”, escribió Sánchez en su red social de Instagram y acompañó su mensaje con varias fotos de su abuelita.

Por otro lado, Kattya Granados, creadora de contenido, mamá de Keyla e hija de doña Olga, aprovechó también para enviarle un mensaje a su mamá a través de sus redes sociales: “Podría escribir, escribir y escribir para terminar diciendo que es simplemente lo más triste, irreal e insoportable, haberte despedido físicamente, porque yo estoy segura de que estás más viva que nunca, pero aquí en la tierra me dejaste con un vacío que nada podrá llenar hasta que nos volvamos a encontrar.

“Estás de manteles largos en el cielo, ya un año de vivir como te lo mereces mi guerrera incansable, siempre sonriendo a pesar de tanto dolor. Sos un ejemplo de mujer, con errores y virtudes, simplemente la mejor, me faltó más tiempo aquí contigo, pero solo Dios sabe porque pasan las cosas. Gracias mi ángel eterno, te amo con el alma”, concluyó.

