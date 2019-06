“Tenía ese proyecto de Miss Costa Rica pero por miedo o inseguridades ponía excusas y no logré participar. Me casé y luego con el bebé ya no podía (las candidatas al Miss Costa Rica deben ser mujeres solteras y sin hijos). Mi esposo me empezó a hablar y me dijo que por qué no participaba en un concurso (para señoras). Conocí del Mrs. Universe y empecé a seguir sus redes sociales. Para el casting de este 2019 estuve a punto de no animarme porque me di cuenta dos días antes, por suerte hicieron un segundo y en ese participé”, cuenta Lara.