Katy Perry rompe en llanto frente a sobreviviente de tiroteo en Estados Unidos: ‘nuestro país nos falló’

La cantante Katy Perry rompió en llanto el domingo durante la audición de un joven para la temporada número 21 de American Idol. Pero las lágrimas no fueron por la conmovedora interpretación, sino por la historia detrás del concursante.

Se trata de Trey Louis, de 21 años, quien se dedica a vender colchones y sueña con ser un reconocido cantante. El joven además es sobreviviente del tiroteo de Santa Fe, Texas, registrado el 18 de mayo del 2018 y en el que fallecieron 10 personas; entre ellos dos maestras y ocho estudiantes.

“En mayo del 2018 un disparador entró a mi escuela, yo estaba en la sala de arte 1 y él disparó en la sala de arte 2, antes de llegar a la habitación de arte 1 perdí a muchos amigos (...). Realmente me volví un hombre muy negativo, Santa Fe la pasó mal desde el 2018″, comentó Louis tras interpretar Stone, de Whiskey Myers.

Trey Louis es sobreviviente del tiroteo de Santa Fe, Texas. (Captura de pantalla)

Cuando el concursante terminó su introducción, la intérprete de Dark Horse no pudo contener las lágrimas y se inclinó sobre el escritorio mientras sus compañeros le preguntaban qué le pasaba.

“Nuestro país nos falló. Esto no está bien, deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque tuvieras que pasar por esa porquería. No tenías que perder ocho amigos”, dijo la cantante entre llanto, para después decir que esperaba que Louis le recordara a las personas que “tenemos que cambiar”.

“Hemos tolerado esto durante tanto tiempo, demasiado tiempo. Se convirtió en la norma”, agregó su colega Lionel Richie con lágrimas en los ojos.

Tras la conmovedora intervención, los tres jueces fueron unánimes en la decisión de permitir que el joven avance a la siguiente ronda de American Idol, pero esta determinación la tomaron desde antes de que Louis contara su historia, pues cuando terminó de cantar recibió aplausos de pie.

El video de lo que pasó fue compartido por la propia Katy Perry en su cuenta de TikTok, en donde sus fanáticos la apoyaron y felicitaron por sus palabras. “Más allá de ser artista, eres un ser humano que siente y se quiebra. Tienes razón al decir que nadie debe pasar por eso”, comentó uno de sus seguidores. El clip acumula 728.000 “me gustas” y 6.000 comentarios.

Otro acercamiento con un sobreviviente Copiado!

Esta no es la primera vez que la cantante, de 38 años, se conmueve frente a un sobreviviente de un tiroteo. De hecho, en el 2016, la conductora de televisión Ellen DeGeneres la invitó a su programa para que conociera a un fanático que sobrevivió a la masacre en el club nocturno Pulse, en Orlando, Florida.

Durante ese tiroteo, del 12 de julio del 2016, fallecieron 50 personas, incluido el perpetrador identificado como Omar Mateen.

Tony Marrero fue una de las personas que sobrevivió de milagro, pues recibió cuatro impactos de bala, pero ninguno dañó un órgano vital. En la entrevista con DeGeneres, el hombre reveló que Rise, de Perry, lo motivó a salir adelante luego del ataque.

“La letra de esa canción es tan poderosa. Cada palabra de esa canción es simplemente poderosa, así que me aferré a eso”, mencionó Marrero en el programa. “La escucho y la escucho y la escucho porque es tan hermosa”, añadió.

“Es una hermosa canción. ¿Has conocido a Katy o aún no? ¿Quieres conocer a Katy?”, preguntó la conductora y de pronto la artista apareció y visiblemente conmovida abrazó a su fanático.

“Estoy temblando ahora mismo”, dijo Katy. “Los dos estamos temblando. Hay electricidad entre nosotros”, añadió la cantante, quien escuchó que Marrero quería estudiar dirección de cine, por lo que se ofreció a costear su primer año de estudio.