Karina Ramos presenta certamen de belleza en Vietnam: ‘Ha sido increíble’

La modelo costarricense, Karina Ramos, se encuentra cumpliendo uno de sus sueños al otro lado del mundo, pues es la presentadora del certamen de belleza Miss Charm 2023, que se celebra en Vietnam.

La empresaria, de 29 años, compartió la noticia por Instagram e hizo un resumen de todos los sueños que cumplió hasta el momento: ser Miss Costa Rica, preparar candidatas en su agencia de modelaje, conducir el certamen, mudarse a México y ahora, presentar un concurso fuera del país.

“Cuando uno hace ese resumen todo suena mágico y fácil pero en el camino han habido mil tropiezos, muchos días de llorar todo el día, muchos momentos en los que pensé que estaba ‘apuntando demasiado alto’”, confesó la modelo y destacó que la final del certamen será el 16 de febrero.

Ramos aseguró que en su carrera tuvo que enfrentar “mil” dificultades y que eso muchas veces cambió sus planes, pero no la detuvieron de luchar por alcanzar sus metas. “Por ahora solo puedo decirles que ha sido increíble, mucho mucho aprendizaje, un gran reto por los idiomas y hace muchos años no me ponía tan nerviosa”, escribió la exmiss Costa Rica.

En el mismo mensaje la mujer agradeció a sus seguidores por apoyarla desde lejos y recordó que “cuando todo se complica y parece que no podemos es cuando debemos intentar con más fuerzas”.