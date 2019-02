View this post on Instagram

Descansa en paz Hugo. Fuiste un hombre amable, bondadoso y muy trabajador. Me diste una de las primeras gran oportunidades en mi profesión y por eso te estoy eternamente agradecido. En mi alma siempre serás recordado con amor. @licufi siento mucho tu pérdida prima. Tu esposo fue un gran hombre que dejó una huella imborrable en el corazón de muchas personas. Estoy aquí para lo que necesites