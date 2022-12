Joven dominicana se viraliza por su increíble parecido a Jennifer López

No hay dudas de que Jennifer Lopez es considerada una de las mujeres más famosas del mundo. Su irrupción en Hollywood de la mano de Selena (1997) la convirtió de inmediato en una estrella a nivel global, y ella supo aprovechar ese éxito iniciando una carrera como cantante que no hizo más que multiplicar su fama y consagrarla como un auténtico icono latino.

Inspirada por su parecido físico, Eve —una mujer nacida en República Dominicana que actualmente vive en los Estados Unidos— comenzó a maquillarse y vestirse como JLo y compartió los resultados de su trabajo en su cuenta de Instagram. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, al punto que se convirtió en un fenómeno viral y varios medios comenzaron a fijarse en ella.

La joven, que es maquilladora, hace tutoriales para sus más de 120.000 seguidores. Más allá del talento que tiene, lo que más llama la atención es su gran parecido con la esposa de Ben Affleck, algo que la gente suele resaltarle tanto en la virtualidad como en su vida cotidiana. “Lo he oído desde que tenía 16 años... Siempre voy a aceptar que me hagan ese cumplido. ¡Ella es una reina! Gracias a todos”, escribió en una publicación en donde imitó el look de la cantante en el video del tema All I Have.

En otro video que tiene en su cuenta de Instagram, Eve le enseña a sus seguidores a recrear uno de los looks de Lopez paso a paso, algo que volvió a repetir en algunas oportunidades a pedido de la gente.

Pese a que evita dar información personal, en su cuenta de Instagram queda en claro que Eve está casada y es madre de dos hijos: un adolescente de 16 años y un pequeño de poco más de dos años.

Polémico apodo de JLo Copiado!

Las curvas de la diva latina del Bronx nunca pasaron desapercibidas. Fue por ese rasgo distintivo que en su adolescencia era conocida como “La Guitarra”, un sobrenombre que, en este contexto, podría considerarse denigrante. Sumado a ello, en el barrio de Nueva York donde creció también le decían “La Supernova”.

Su lista no se termina ahí. Durante su matrimonio con el cantante Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos y estuvo casada durante siete años, también la llamaban “Lola”. Pese a todos estos apodos, la cantante de 53 años reveló en declaraciones anteriores que en su círculo más cercano simplemente es llamada Jenn.

Desde pequeña, López supo que quería ser bailarina y cantante, una idea que a su madre no la entusiasmaba mucho. Dispuesta a seguir sus sueños, cuando tenía 18 años, decidió irse a vivir sola. Fue entonces que comenzó a presentarse a audiciones como bailarina y finalmente quedó en algunos grupos.

Su siguiente paso fue probar con la actuación. Tras participar en series y otras películas, el éxito le llegó con el rol protagónico de Selena. El film, de 1997, le trajo reconocimiento e incluso fue nominada a los Globos de Oro como mejor actriz. En el 2020 recibió la misma distinción, esta vez por su trabajo en Estafadoras de Wall Street, donde también fue productora.

En 1999 lanzó su primer disco, llamado On the 6. Su éxito fue tal que ingresó al Top Ten de la revista Billboard. En ese tiempo ocurrió el primer acercamiento con Marc Anthony y juntos lanzaron la canción No me ames, que estuvo por un par de meses en los primeros lugares de las listas de popularidad.

Durante este 2022 el nombre de la cantante fue omnipresente. Primero, la actriz estrenó el documental Halftime en Netflix, donde dejó ver su vida íntima, la convivencia familiar y el camino rumbo al show del SuperBowl 2021, el cual realizó junto a Shakira. Como si fuera poco, compartió créditos junto a Maluma y el actor Owen Wilson en la película Cásate conmigo; además de ser productora del film, también interpretó su banda de sonido. Y, en lo personal, pasó por el altar de la mano de Ben Affleck, el actor con el que vivió un tórrido y muy popular romance 20 años antes.

