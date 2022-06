Johnny Depp vs. Amber Heard: ¿Qué sigue tras el polémico y mediático juicio?

Tras siete semanas de un mediático juicio, donde Johnny Depp y Amber Heard expusieron hasta los detalles más íntimos de su relación con audios reveladores, imágenes impactantes, acusaciones de violencia doméstica, drogadicción, alcoholismo y testimonios dolorosos, el jurado de la corte de Fairfax, Virginia, llegó a un veredicto.

Johnny Depp salió victorioso aunque también fue condenado por difamación en menor medida que su exesposa, con quien estuvo casado por 15 meses entre el 2015 y el 2016. Con este veredicto, los actores comienzan a escribir, por separado, un nuevo capítulo a nivel personal y profesional.

A continuación algunos puntos que resumen qué sigue tras el juicio tanto para Johnny Depp como para Amber Heard.

Johnny Depp y Amber Heard ya no se verán de nuevo en la Corte. (La Nación/Argentina)

Depp pagará por su abogado

Como parte del veredicto, Depp deberá pagarle a Amber Heard $2 millones por daños y perjuicios contra ella.

Esto se debe a que Adam Waldman, el abogado quien representó al actor en el 2016, dio varias declaraciones al medio Daily Mail en el 2020 en las que decía que Amber era un “engaño”.

[ Cuando la vida ‘real’ de las celebridades muestra su fea cara ]

“Hemos llegado al principio del fin del engaño de abuso de la señora Heard contra Johnny Depp”, dijo en aquel entonces el abogado al Daily Mail.

Además, en otra cita dada al medio, aseguró que ella orquestaba con sus amigos planes contra Depp. Y se refirió a una situación en específica cuando la actriz llamó a la policía.

Depp sale victorioso en pleito con Heard aunque ambos son responsables de difamación El actor Johnny Depp salió victorioso del pleito contra su exesposa Amber Heard.

“Simplemente esto fue una emboscada, un engaño. Llamaron a la policía, pero el primer intento no funcionó contra Depp. Los oficiales llegaron al penthouse, fueron registrados y entrevistados exhaustivamente, y se fueron después de no ver daños en la cara o la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y maltrataron el lugar, obtuvieron sus historias directamente bajo la dirección de un abogado y publicista y luego hicieron una segunda llamada al 911″, afirmó el abogado.

Ella contrademandó a Depp por esa entrevista que dio Waldman; y aunque los abogados de Depp intentaron que esta fuera rechazada argumentando que el actor no fue quien dio las declaraciones, la jueza rechazó los alegatos.

Waldman fue separado del caso en el 2020.

Amber sin dinero

La actriz no tiene dinero suficiente para pagarle a Johnny Depp. Así lo dio a conocer este jueves la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, durante una conversación con Savannah Guthrie en el programa Today Show.

Dado que el jurado encontró a Amber responsable de los tres cargos de difamación, la actriz fue condenada a pagarle una suma total de $10.35 millones en daños a su exesposo (eran $15 millones pero la jueza redujo la cantidad).

Amber Heard no tiene el dinero suficiente para pagarle a Johnny Depp. (EVELYN HOCKSTEIN/AFP)

Cuando Guthrie le consultó a la abogada si su clienta podía pagar la cantidad, ella fue enfática al decir: “Oh, no, absolutamente no”.

La abogada agregó que la actriz piensa apelar el fallo pues considera que “hay mucha evidencia” que quedó fuera de este juicio.

Resurgimiento de Depp y Heard

La pregunta tras el final de este capítulo entre los exesposos es: ¿qué va a pasar con la carrera de Johnny y Amber tras el mediático juicio?

The Guardian considera que el camino para ambos será empinado, al menos en la gran industria de Hollywood.

“En realidad, no es probable que la emisión de un veredicto mejore drásticamente las perspectivas futuras de ninguno de los dos. Los estudios de Hollywood desconfiarán de contratar a un actor con tantas acusaciones de abuso angustiosas en su contra, por lo que es probable que Depp, con mucho, el actor más exitoso y de alto perfil de los dos, no encuentre trabajo en una película convencional de gran presupuesto en el futuro previsible, sobre todo porque sus propios trabajadores son cada vez más activistas y bien podrían negarse a trabajar en un proyecto de Depp”, dice The Guardian.

Por otro lado, en una entrevista con CNN, el agente de entretenimiento Darryl Marshak también considera que los estudios de cine no van a querer involucrarse ni con Johnny Depp ni con Amber Heard por ahora.

Johnny Depp no tendría todas las puertas cerradas en Hollywood. (DREW ANGERER/AFP)

Sin embargo, destaca que Depp tiene al público y su probado talento a su favor, lo que podría ayudarle a regresar pronto.

“Hollywood también es indulgente y, a medida que avanza, esto deja de transmitirse y Johnny puede regresar con fluidez al negocio. Creo que resurgirá nuevamente (...). Hollywood es un lugar voluble”, afirmó a la cadena.

En esa entrevista con CNN, Juda Engelmayer, fundadora de Herald PR añadió que: “Su testimonio, ya sea cierto o una actuación, ha provocado un resurgimiento de seguidores que lo extrañaban”.

[ Johnny Depp ganó batalla legal contra Amber Heard aunque jurado dice que ambos se difamaron ]

En cuanto a Amber Heard, The Guardian cree que la actriz debe replantear su carrera como actriz.

“Es probable que la defensa de Heard hacia víctimas de abuso doméstico sea la clave de sus actividades futuras. Al igual que con la actriz y activista Rose McGowan, ahora tiene un perfil considerablemente más alto como activista que como actriz Amber, por lo que bien podría desear concentrar sus esfuerzos en esa esfera”, asegura.