Johnny Depp en juicio contra Amber Heard: ‘Yo no merecía esto y mis hijos tampoco’

Luego de permanecer en silencio por mucho tiempo, esperando que llegara el momento para poder contar su lado de la historia, Johnny Depp subió este martes 19 de abril al estrado, como parte del juicio por difamación que se lleva a cabo en Virginia, Estados Unidos, contra su exesposa, la actriz Amber Heard.

“Mi objetivo es la verdad”, dijo tajante Depp al arrancar su defensa.

Depp demandó a Heard por $50 millones luego de que la actriz publicara un artículo de opinión en The Washington Post en el 2018, en el que se refería a la violencia doméstica de la que supuestamente fue víctima. Si bien la publicación no mencionaba a Depp como tal, su polémico divorcio había estado en las noticias desde el 2016.

Johnny Depp interpuso una demanda por $50 millones contra Amber Heard por difamación. (JIM WATSON/AFP)

El actor, quien es padre de Lily-Rose y Jack, de 22 y 20 años respectivamente, fruto de su relación con su expareja Vanessa Paradis, dio a conocer que su intención era limpiar su nombre frente a sus hijos.

“La noticia de sus acusaciones había calado en la industria y luego se abrió camino a través de los medios y las redes sociales se volvió un tema global (...). Como sabía que no había nada de verdad en ello, sentí que era mi responsabilidad defenderme, no solo por mí en ese caso, sino también por mis hijos”, dijo durante la audiencia.

Y añadió: “Simplemente (la información) siguió multiplicándose, siguió haciéndose más y más grande (...). Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, que no era cierto”.

El actor reconoció que ser parte de este juicio era muy difícil para él, debido a que siempre le había gustado ser reservado con su vida personal, sin embargo, añadió que está “obsesionado con la verdad”.

“Siempre fui una persona muy reservada, así que para mí subir aquí al estrado frente a ustedes y revelar la verdad expone esa parte. Es desafortunado que esto no solo me esté exponiendo a mí, está exponiendo a mi familia y está exponiendo a la señora Heard. Esto nunca tuvo que ir en esta dirección. Pero no puedo decir que estoy avergonzado, porque sé que yo estoy haciendo lo correcto”, enfatizó.

El famoso protagonista de Charlie y la fabrica de chocolates, Sleepy Hollow y Alicia en el país de las Maravillas, también se refirió a cómo se ha visto afectada su carrera producto de su mediática relación con la actriz.

Tras separarse de Heard y perder un juicio por difamación contra el diario británico The Sun, en el 2020 y que lo catalogaba como un “marido violento”, Hollywood lo desterró y le cerró todas las puertas para que regrese a la actuación.

“Han sido seis años de tiempos difíciles para mí. Es extraño cuando un día eres Cenicienta, por decirlo así, y luego en 0.6 segundos eres Quasimodo. No me merecía esto, ni mis hijos, ni las personas que han creído en mí todos estos años. No quería que esas personas creyeran que había hecho algo malo, que les había mentido o que era un fraude. Me enorgullezco de la honestidad. Me enorgullezco de la verdad, eso es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte”, dijo.

Relación caótica

Depp reconoció que cuando conoció a la actriz, de 35 años, ella “era demasiado buena para ser verdad”.

“Era atenta, era cariñosa, era inteligente, era amable, era divertida, era comprensiva. Teníamos muchas cosas en común: la música, la literatura, cosas de esa naturaleza. Ese año y medio fue increíble. Hubo un par de cosas que se me quedaron en la cabeza y noté que podrían ser un pequeño dilema en algún momento”, aseveró.

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron casados por 15 meses. (John Shearer)

Sin embargo, fue enfático en que “un año medio después se había convertido casi en otra persona” y su relación comenzó a cambiar y las cosas comenzaron “a revelarse”.

Días después de que su divorcio de 15 meses con Heard finalizara, la actriz de Aquaman interpuso una orden de restricción en contra de Depp, por supuestamente haberla agredido físicamente. Depp aseguró que las acusaciones “no se basaron en ningún tipo de verdad”.

“Fue un completo shock. Simplemente no necesitaba ir en esa dirección, ya que nunca había sucedido nada de eso. En la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, agregó.

El juicio, que arrancó el pasado lunes 11 de abril, continuará este miércoles 20 y se espera que tarde aproximadamente seis semanas.